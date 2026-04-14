    Şeron Qarin: Filippin Rusiya neftini almaq üçün ABŞ-yə müraciət edib

    • 14 aprel, 2026
    • 10:45
    Şeron Qarin: Filippin Rusiya neftini almaq üçün ABŞ-yə müraciət edib

    Filippin Rusiya nefti və neft məhsullarının alınması üçün icazənin müddətinin uzadılması xahişi ilə ABŞ-yə müraciət edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Filippinin energetika naziri Şeron Qarin brifinqdə bildirib.

    "Biz onların cavabını gözləyirik və daha bir şans əldə edə biləcəyimizə ümidvarıq", - nazir bildirib. O əlavə edib ki, əvvəlki icazənin müddəti 2026-cı il aprelin 11-də başa çatıb.

    Qarinin sözlərinə görə, hökumət müddətin uzadılmasına nail olacağına ümid edir, lakin rədd cavabı veriləcəyi təqdirdə alternativ tədarük variantları hazırlayır.

    O qeyd edib ki, Filippin enerji mənbələrini şaxələndirməyə çalışır və variantlar Rusiya ilə məhdudlaşmır. Hökumət Cənubi Amerika, o cümlədən Kolumbiya və Argentina, Kanada və hətta ABŞ-dən olan tədarükçüləri nəzərdən keçirir.

    "Rusiya nefti bizə seçim imkanlarımızı genişləndirmək üçün lazımdır", - o bildirib.

    Шэрон Гарин: Филиппины обратились к США за разрешением на закупку российской нефти

