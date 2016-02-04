​IFC дал старт новому этапу проекта в Баку

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, провела церемонию открытия III этапа Проекта консультационных услуг по усовершенствованию финансовой инфраструктуры в Азербайджане и Средней Азии.

Как сообщает Report, проект финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

В течение трех лет проект будет служить улучшению ситуации в Азербайджане относительно возврата кредитов и росту кредитного портфеля.

Помимо этого, проект продолжит поддержку кредитования под залог движимого имущества в целях получения кредита от финансовых институтов для малых предприятий под залог производственного оборудования, сельскохозяйственной продукции и дебиторских задолженностей.

Отметим, что первые два этапа проекта реализованы в 2009-2015 годах.