ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспорта

Группа Исламского банка развития (ИБР) предлагает азербайджанским компаниям широкий спектр услуг - от страхования кредитов до торгового и проектного финансирования.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель департамента развития бизнеса Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки.

По его словам, основная цель - привлечение инвестиций в Азербайджан, поддержка выхода местной продукции на международные рынки, создание возможностей для конкуренции с глобальными игроками, привлечение оборотного капитала в страну, а также поддержка финансовых и деловых операций азербайджанских банков.