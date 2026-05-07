ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспорта
Финансы
- 07 мая, 2026
- 13:32
Группа Исламского банка развития (ИБР) предлагает азербайджанским компаниям широкий спектр услуг - от страхования кредитов до торгового и проектного финансирования.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель департамента развития бизнеса Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Яссер Алаки.
По его словам, основная цель - привлечение инвестиций в Азербайджан, поддержка выхода местной продукции на международные рынки, создание возможностей для конкуренции с глобальными игроками, привлечение оборотного капитала в страну, а также поддержка финансовых и деловых операций азербайджанских банков.
