ICIEC Azərbaycana investisiya cəlb edilməsi və ixracın dəstəklənməsi istiqamətində fəaliyyətini açıqlayıb
- 07 may, 2026
- 13:04
İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu Azərbaycan şirkətlərinə kredit sığortasından başlayaraq ticarətin maliyyələşdirilməsi və layihələrin maliyyələşdirilməsinə qədər geniş çeşidli xidmətlər təklif edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortalanması üzrə İslam Korporasiyasının (ICIEC) Biznesin İnkişafı Departamentinin rəhbəri Yasser Alaki jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, əsas hədəf ölkəyə investisiyaların cəlb olunması, Azərbaycan şirkətlərinin öz məhsullarını beynəlxalq bazarlara çıxarmasına yardım göstərilməsi, qlobal rəqiblərlə mübarizə aparmaq imkanlarının yaradılması, ölkəyə dövriyyə kapitalının gətirilməsi, həmçinin Azərbaycan banklarının maliyyə və biznes əməliyyatlarının dəstəklənməsidir.