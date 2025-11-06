Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    ИБР изучает поддержку проектов в Азербайджане в рамках нацприоритетов до 2030 года

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 12:55
    ИБР изучает поддержку проектов в Азербайджане в рамках нацприоритетов до 2030 года

    Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) обсудили возможности поддержки программы "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в рамках встречи министра транспорта и цифрового развития Азербайджана Рашада Набиева и председателя группы ИБР Мухаммада Аль Джассера (Muhammad Al Jasser).

    Кроме того, стороны обсудили укрепление сотрудничества в области цифровой инфраструктуры и связности.

    На встрече основное внимание было уделено развитию интеллектуальных транспортных систем, ускорению цифровой трансформации и реализации видения Азербайджана по созданию экономики, основанной на знаниях.

    В документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" основными приоритетами являются: конкурентоспособная экономика, безопасное и социально справедливое общество, развитие человеческого капитала и инноваций, "зеленый рост" и чистая окружающая среда, а также восстановление и развитие освобожденных территорий.

    Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, его доля в капитале банка составляет 0,13%.

    Совокупный объем утвержденного финансирования для Азербайджана со стороны Группы ИБР на конец 2024 года составил 1,298 млрд долларов США на 81 проект. Из этой суммы основная часть - 1,106 млрд долларов - выделена на проектное финансирование 35 инициатив. Еще 185,8 млн долларов направлены на 20 операций по торговому финансированию, 4,4 млн долларов - на 23 проекта в рамках технической помощи, а 1,6 млн долларов - на три инициативы специальной помощи.

    Группа ИБР проведет в Баку с 16 по 19 июня 2026 года 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих и ряд мероприятий.

    Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı ilə layihələrin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

