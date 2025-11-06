Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı ilə layihələrin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib
İKT
- 06 noyabr, 2025
- 11:31
Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı ilə AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərlə effektiv tərəfdaşlığın qurulması və layihələrin maliyyələşdirilməsi məsələlərini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir ilə görüş keçirdik. Gələcək əməkdaşlıq üçün imkanların araşdırılması istiqamətində fikir mübadiləsi apardıq. Təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğumuzu bildirdik. Məhəmməd Süleyman Əl-Casir son illər ərzində Azərbaycanda rəqəmsallaşma sahəsində görülən işləri yüksək qiymətləndirdiyini vurğuladı", - deyə nazir qeyd edib.
Son xəbərlər
12:00
Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilərMaliyyə
11:59
Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşübDigər ölkələr
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
11:42