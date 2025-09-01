    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Хафиз Пашаев: Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу

    Финансы
    • 01 сентября, 2025
    • 17:02
    Хафиз Пашаев: Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу

    Инвестиции в образование и поддержка бизнес-инициатив являются наиболее эффективными способами обеспечения устойчивого развития и благосостояния Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил на церемонии открытия 49-го Международного межуниверситетского соревнования по программированию (ICPC), проходящего в Баку.

    По его словам, Азербайджан принимает множество мероприятий международного уровня, и мировой финал ICPC имеет особое значение среди них, поскольку это соревнование молодых студентов из самых престижных университетов мира.

    "Соревнование требует от участников исключительных качеств и знаний в области математики, инженерии и логики, а также умения работать в команде, критически мыслить и быстро разрабатывать инновационные решения", - подчеркнул он.

    Ректор отметил, что Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу.

    "Развитие новой инновационной ИТ-экосистемы будет все больше формировать позицию и роль страны в глобальном бизнес-рейтинге. Проведение мирового финала ICPC в Баку является важным шагом на этом пути. Мы уверены, что это мероприятие станет поворотным моментом в продвижении ИТ-развития в нашей стране и привлечет глобальное внимание к Азербайджану", - добавил он.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Hafiz Paşayev: "Azərbaycan texnoloji tərəqqiyə doğru aktiv şəkildə irəliləyir"
    Английская версия Английская версия
    Education and innovation key to Azerbaijan's sustainable development – ADA rector

