Хафиз Пашаев: Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу

Инвестиции в образование и поддержка бизнес-инициатив являются наиболее эффективными способами обеспечения устойчивого развития и благосостояния Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил на церемонии открытия 49-го Международного межуниверситетского соревнования по программированию (ICPC), проходящего в Баку.

По его словам, Азербайджан принимает множество мероприятий международного уровня, и мировой финал ICPC имеет особое значение среди них, поскольку это соревнование молодых студентов из самых престижных университетов мира.

"Соревнование требует от участников исключительных качеств и знаний в области математики, инженерии и логики, а также умения работать в команде, критически мыслить и быстро разрабатывать инновационные решения", - подчеркнул он.

Ректор отметил, что Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу.

"Развитие новой инновационной ИТ-экосистемы будет все больше формировать позицию и роль страны в глобальном бизнес-рейтинге. Проведение мирового финала ICPC в Баку является важным шагом на этом пути. Мы уверены, что это мероприятие станет поворотным моментом в продвижении ИТ-развития в нашей стране и привлечет глобальное внимание к Азербайджану", - добавил он.