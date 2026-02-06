Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции

Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в 29-й Международной восточно-средиземноморской выставке туризма и путешествий (EMITT 2026) в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на национальном стенде наряду с Бюро по туризму представлены 11 представителей местной туристической индустрии, а также ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках встреч в формате B2B и B2C, организованных на стенде Experience Azerbaijan, предоставляется подробная информация о туристических возможностях Азербайджана, культурном и природном наследии, а также о различных туристических продуктах, включая гастротуризм, горнолыжные курорты, виноделие и оздоровительный туризм.

На выставке, которая завершится завтра, представлено 660 туроператоров из 109 стран.