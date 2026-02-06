Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции

    Туризм
    • 06 февраля, 2026
    • 16:55
    Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции

    Бюро по туризму Азербайджана принимает участие в 29-й Международной восточно-средиземноморской выставке туризма и путешествий (EMITT 2026) в Стамбуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на национальном стенде наряду с Бюро по туризму представлены 11 представителей местной туристической индустрии, а также ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

    В рамках встреч в формате B2B и B2C, организованных на стенде Experience Azerbaijan, предоставляется подробная информация о туристических возможностях Азербайджана, культурном и природном наследии, а также о различных туристических продуктах, включая гастротуризм, горнолыжные курорты, виноделие и оздоровительный туризм.

    На выставке, которая завершится завтра, представлено 660 туроператоров из 109 стран.

    EMITT 2026 выставка Стамбул Азербайджан туристические возможности
    Фото
    Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    18:05

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

    Внутренняя политика
    18:03

    Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    17:54

    Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

    Внешняя политика
    17:49

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    17:44

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    В регионе
    17:44

    Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана

    В регионе
    17:41

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    17:40

    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Другие страны
    17:39
    Фото

    В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon

    Внутренняя политика
    Лента новостей