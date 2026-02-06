ЦБА и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию в стране

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) макроэкономическую ситуацию в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центробанка Талеха Кязымова с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон и исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.

На встрече обсуждены основные факторы, влияющие на инфляцию, а также вопросы усиления трансмиссии денежно-кредитной политики и совершенствования ее рамок.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между сторонами и перспективах его расширения.