    ЦБА и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию в стране

    Финансы
    • 06 февраля, 2026
    • 16:54
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) макроэкономическую ситуацию в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центробанка Талеха Кязымова с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон и исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.

    На встрече обсуждены основные факторы, влияющие на инфляцию, а также вопросы усиления трансмиссии денежно-кредитной политики и совершенствования ее рамок.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между сторонами и перспективах его расширения.

    макроэкономика ЦБА МВФ Талех Кязымов Анна Бордон Патрик Лошевски
    Фото
    AMB IMF-lə ölkədəki makroiqtisadi vəziyyəti müzakirə edib
    Фото
    Central Bank of Azerbaijan, International Monetary Fund discuss country's macroeconomic situation
