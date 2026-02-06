ЦБА и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию в стране
Финансы
- 06 февраля, 2026
- 16:54
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Международным валютным фондом (МВФ) макроэкономическую ситуацию в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Центробанка Талеха Кязымова с главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон и исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски.
На встрече обсуждены основные факторы, влияющие на инфляцию, а также вопросы усиления трансмиссии денежно-кредитной политики и совершенствования ее рамок.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между сторонами и перспективах его расширения.
