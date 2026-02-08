Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материя

    Наука и образование
    • 08 февраля, 2026
    • 05:07
    В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материя

    Астрономы предполагают, что в центре нашей галактики может находиться не сверхмассивная черная дыра, а огромное скопление темной материи, которое создает аналогичные гравитационные эффекты.

    Как передает Report, новое исследование опубликованно в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

    Работа ставит под сомнение общепринятую интерпретацию объекта Стрелец A* как черной дыры. Учёные предлагают альтернативу: компактное ядро из фермионной темной материи, окруженное более разреженным гало.

    Эта модель объясняет как хаотичные орбиты звезд S-класса вблизи центра, так и поведение газа и звезд на окраинах галактики, данные о которых были получены миссией GAIA DR3. Модель также согласуется с известным изображением "тени" Стрельца A*, полученным Телескопом горизонта событий.

    "Мы не просто заменяем черную дыру темным объектом; мы предполагаем, что сверхмассивный центральный объект и гало темной материи галактики - это два проявления одной и той же, непрерывной субстанции", - заявил соавтор исследования доктор Карлос Аргуэльес.

    Будущие наблюдения с помощью интерферометра GRAVITY на Очень большом телескопе в Чили и поиск фотонных колец, которые должны быть у настоящих черных дыр, могут дать решающие доказательства в пользу одной из теорий.

    исследование космос
