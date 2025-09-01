    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Hafiz Paşayev: "Azərbaycan texnoloji tərəqqiyə doğru aktiv şəkildə irəliləyir"

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 16:43
    Hafiz Paşayev: Azərbaycan texnoloji tərəqqiyə doğru aktiv şəkildə irəliləyir

    Təhsilə sərmayə qoymaq və biznes təşəbbüslərini dəstəkləmək ölkənin davamlı inkişafını və rifahını təmin etmək üçün ən effektiv yollardır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda keçirilən 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) dünya finalının açılış mərasimində bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edir və ICPC dünya finalı məhz dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən olan gənc tələbələrin yarışması olduğu üçün onlar arasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: "Yarışma iştirakçılardan riyaziyyat, mühəndislik və məntiq sahəsində fövqəladə keyfiyyətlərə və biliklərə sahib olmağı, həmçinin komanda şəklində işləmək, tənqidi düşünmək və sürətlə innovativ həllər inkişaf etdirmək bacarığı tələb edir".

    Rektor qeyd edib ki, Azərbaycan texnoloji tərəqqiyə doğru aktiv şəkildə irəliləyir: "Yeni innovativ İT ekosisteminin inkişafı ölkənin qlobal biznes reytinqində mövqeyini və rolunu getdikcə daha çox formalaşdıracaq. ICPC dünya finalının Bakıda keçirilməsi bu yolda mühüm addımdır. Biz əminik ki, bu tədbir ölkəmizdə İT inkişafının irəliləməsində bir dönüş nöqtəsi olacaq və qlobal diqqəti Azərbaycana cəlb edəcək".

    Hafiz Paşayev   ADA Universiteti  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Хафиз Пашаев: Азербайджан активно продвигается к технологическому прогрессу
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Education and innovation key to Azerbaijan's sustainable development – ADA rector

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti