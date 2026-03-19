Грузия увеличила импорт товаров из Азербайджана почти на 2%
Финансы
- 19 марта, 2026
- 12:57
В январе-феврале текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $214,349 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Доля Азербайджана в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии составила 6,1%.
За отчетный период стоимость экспорта Грузии в Азербайджан снизилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $95,078 млн (9,3% от общего объема экспорта), а стоимость импорта Грузии из Азербайджана увеличилась на 1,7% до $119,271 млн (4,8% от общего объема импорта).
