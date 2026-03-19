    Финансы
    19 марта, 2026
    • 12:57
    Грузия увеличила импорт товаров из Азербайджана почти на 2%

    В январе-феврале текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Грузией составил $214,349 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Доля Азербайджана в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии составила 6,1%.

    За отчетный период стоимость экспорта Грузии в Азербайджан снизилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $95,078 млн (9,3% от общего объема экспорта), а стоимость импорта Грузии из Азербайджана увеличилась на 1,7% до $119,271 млн (4,8% от общего объема импорта).

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией
    Gürcüstanın Azərbaycandan mal idxalı 2 %-ə yaxın artıb
    Ты - Король

    13:22

    Доходы Азербайджана от мобильной связи выросли более чем на 5%

    ИКТ
    13:22

    Разведка США: Мирный процесс между Баку и Ереваном повысил стабильность на Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Переселившимся в Ханабад 19 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:15

    Вугар Сулейманов провел в Китае переговоры с производителями оборудования по разминированию

    Внешняя политика
    13:11

    Гурбанмаммет Эльясов: Ашхабад и Баку могут сотрудничать в производстве зеленого водорода

    Энергетика
    13:09

    Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    13:08

    В Кувейте второй за день НПЗ подвергся атаке дрона - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:06

    В Азербайджане за январь-февраль произведено 20 единиц общественного транспорта

    Инфраструктура
    13:00

    Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии

    Религия
    Лента новостей