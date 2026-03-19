    Gürcüstanın Azərbaycandan mal idxalı 2 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 214,349 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,3 % azdır.

    Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində Azərbaycanın payı 6,1 % təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın Azərbaycana ixrac etdiyi məhsulların dəyəri bir il əvvələ nisbətən 2,7 % azalaraq 95,078 milyon ABŞ dolları (ümumi ixracın 9,3 %-i), Gürcüstanın Azərbaycandan idxal etdiyi məhsulların dəyəri isə 1,7 % artaraq 119,271 milyon ABŞ dolları (ümumi idxalın 4,8 %-i) olub.

    Son bir ildə Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin dəyəri 6,9 % azalaraq 3 milyard 512,43 milyon ABŞ dollarına düşüb. O cümlədən, ixracın dəyəri 22,9 % artaraq 1 milyard 026,729 milyon ABŞ dolları, idxalın dəyəri isə 15,4 % azalaraq 2 milyard 485,701 milyon ABŞ dolları olub.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Xarici ticarət dövriyyəsi
    Грузия увеличила импорт товаров из Азербайджана почти на 2%

    Son xəbərlər

    13:26

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilib

    Digər
    13:21

    Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    "Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    13:20

    Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olub

    Biznes
    13:18

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:16

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb

    İKT
    13:12
    Foto

    Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

    Daxili siyasət
    13:07

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti