ПНФР: Применение дифференцированного подхода на страховом рынке актуально

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"Необходимо применять дифференцированный подход в отношении видов деятельности страховых агентов".

Как сообщает Report, об этом и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов заявил на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: тенденции и возможности".

"Это направления аттестации и сертификации. Применение дифференцированного подхода актуально как для формирования кластера страховых посредников, так и института независимых экспертов. Соответствующие шаги были предприняты в этом направлении", - сказал он.