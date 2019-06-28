ПНФР: Применение дифференцированного подхода на страховом рынке актуально

"Необходимо применять дифференцированный подход в отношении видов деятельности страховых агентов".
Как сообщает Report, об этом и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов заявил на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: тенденции и возможности".
"Это направления аттестации и сертификации. Применение дифференцированного подхода актуально как для формирования кластера страховых посредников, так и института независимых экспертов. Соответствующие шаги были предприняты в этом направлении", - сказал он.
Vüsal NəbiyevАвтор новости