 Наверх

ПНФР: Применение дифференцированного подхода на страховом рынке актуально

Gрименение дифференцированного подхода на страховом рынке АР актуально
© Report/ Elchin Murad

"Необходимо применять дифференцированный подход в отношении видов деятельности страховых агентов".

Как сообщает Report, об этом и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов заявил на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: тенденции и возможности".

"Это направления аттестации и сертификации. Применение дифференцированного подхода актуально как для формирования кластера страховых посредников, так и института независимых экспертов. Соответствующие шаги были предприняты в этом направлении", - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi