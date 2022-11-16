Граждане РФ лидируют по числу сделок на рынке недвижимости Турции

Граждане России стали лидерами по приобретению жилья в Турции по итогам октября. Они купили 2 023 единицы недвижимости, значительно опередив представителей других стран.

Граждане России стали лидерами по приобретению жилья в Турции по итогам октября. Они купили 2 023 единицы недвижимости, значительно опередив представителей других стран.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Национального института статистики.

На втором месте граждане Ирана - 498 квартир, за ними следуют жители Ирака и Украины - 310 и 216 объектов недвижимости соответственно, сообщает ТАСС.

Всего в октябре на рынке недвижимости Турции было заключено 102 660 сделок. Доля продаж жилья иностранцам в их общем объеме составила 5,2%. Больше всего недвижимости иностранцам в октябре было продано в Анталье - 2 123. Далее следуют Стамбул - 1 658 единиц недвижимости и средиземноморская провинция Мерсин - 490.