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Граждане РФ лидируют по числу сделок на рынке недвижимости Турции

Граждане РФ лидируют по числу сделок на рынке недвижимости Турции Граждане России стали лидерами по приобретению жилья в Турции по итогам октября. Они купили 2 023 единицы недвижимости, значительно опередив представителей других стран.
Финансы
16 ноября 2022 г. 15:15
Граждане РФ лидируют по числу сделок на рынке недвижимости Турции

Граждане России стали лидерами по приобретению жилья в Турции по итогам октября. Они купили 2 023 единицы недвижимости, значительно опередив представителей других стран.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Национального института статистики.

На втором месте граждане Ирана - 498 квартир, за ними следуют жители Ирака и Украины - 310 и 216 объектов недвижимости соответственно, сообщает ТАСС.

Всего в октябре на рынке недвижимости Турции было заключено 102 660 сделок. Доля продаж жилья иностранцам в их общем объеме составила 5,2%. Больше всего недвижимости иностранцам в октябре было продано в Анталье - 2 123. Далее следуют Стамбул - 1 658 единиц недвижимости и средиземноморская провинция Мерсин - 490.

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