На Лондонской бирже стоимость акций грузинских компаний и банков резко упали

Акции грузинских банков и компаний упали на фоне принятия парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Акции грузинских банков и компаний упали на фоне принятия парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщил крупнейший грузинский бизнес-портал BMG.

На Лондонской бирже через несколько часов после открытия сессии стоимость акций Bank of Georgia упала на 12%, TBC Bank Group - на 11%, Georgia Capital - около 7,5%.

Отметим, что вчера парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении. За принятие документ проголосовали 84 депутата, против - 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий.