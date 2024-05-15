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На Лондонской бирже стоимость акций грузинских компаний и банков резко упали

На Лондонской бирже стоимость акций грузинских компаний и банков резко упали Акции грузинских банков и компаний упали на фоне принятия парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".
Финансы
15 мая 2024 г. 14:06
На Лондонской бирже стоимость акций грузинских компаний и банков резко упали

Акции грузинских банков и компаний упали на фоне принятия парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщил крупнейший грузинский бизнес-портал BMG.

На Лондонской бирже через несколько часов после открытия сессии стоимость акций Bank of Georgia упала на 12%, TBC Bank Group - на 11%, Georgia Capital - около 7,5%.

Отметим, что вчера парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении. За принятие документ проголосовали 84 депутата, против - 30.

Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий.

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