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Электронный торговый оборот в Азербайджане составляет 45% от общего объема операций

Электронный торговый оборот в Азербайджане составляет 45% от общего объема операций В Азербайджане оборот электронной коммерции составляет 44,5% от общего объема транзакций по платежным картам.
Финансы
16 мая 2024 г. 10:14
Электронный торговый оборот в Азербайджане составляет 45% от общего объема операций

В Азербайджане оборот электронной коммерции составляет 44,5% от общего объема транзакций по платежным картам.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу, действующей при Общественном объединении "Ассоциация банков Азербайджана" Тамерлан Рустамов.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане имеется большой объем оборота электронной коммерции: "В этой сфере наблюдается большое число случаев мошенничества, однако, в связи с этим нет точных статистических данных. Для борьбы с мошенничеством необходимо повышение осведомленности, уровня знаний и навыков людей, работающих в финансовом секторе".

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Версия на английском языке E-commerce turnover in Azerbaijan accounts for nearly 45% of total transactions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron ticarət dövriyyəsi ümumi əməliyyatların 45 %-ni təşkil edir

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