Электронный торговый оборот в Азербайджане составляет 45% от общего объема операций

В Азербайджане оборот электронной коммерции составляет 44,5% от общего объема транзакций по платежным картам.

В Азербайджане оборот электронной коммерции составляет 44,5% от общего объема транзакций по платежным картам.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу, действующей при Общественном объединении "Ассоциация банков Азербайджана" Тамерлан Рустамов.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане имеется большой объем оборота электронной коммерции: "В этой сфере наблюдается большое число случаев мошенничества, однако, в связи с этим нет точных статистических данных. Для борьбы с мошенничеством необходимо повышение осведомленности, уровня знаний и навыков людей, работающих в финансовом секторе".