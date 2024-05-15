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Нурлан Гаджиев: Visa считает Азербайджан стратегическим рынком

Нурлан Гаджиев: Visa считает Азербайджан стратегическим рынком Международная платежная система Visa придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает его стратегическим рынком.
Финансы
15 мая 2024 г. 14:53
Нурлан Гаджиев: Visa считает Азербайджан стратегическим рынком

Международная платежная система Visa придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает его стратегическим рынком.

Как сообщает Report, об этом региональный менеджер компании Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев сказал на Fintex Summit в Баку.

"Отрадно, что Азербайджан уже является лидером по некоторым используемым технологиям. В Азербайджане уже реализованы определенные проекты",- сказал он.

Он отметил, что до настоящего времени Visa совершила 212 млрд транзакций в 260 различных валютах.

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Версия на английском языке Nurlan Hajiyev: Visa considers Azerbaijan a strategic market
Версия на азербайджанском языке Nurlan Hacıyev: "Visa" Azərbaycanı strateji bazar hesab edir"

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