Нурлан Гаджиев: Visa считает Азербайджан стратегическим рынком

Международная платежная система Visa придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает его стратегическим рынком.

Международная платежная система Visa придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и считает его стратегическим рынком.

Как сообщает Report, об этом региональный менеджер компании Visa по Азербайджану Нурлан Гаджиев сказал на Fintex Summit в Баку.

"Отрадно, что Азербайджан уже является лидером по некоторым используемым технологиям. В Азербайджане уже реализованы определенные проекты",- сказал он.

Он отметил, что до настоящего времени Visa совершила 212 млрд транзакций в 260 различных валютах.