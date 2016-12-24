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    Государственный таможенный комитет перевыполнил годовой прогноз на 23%

    Комитет по состоянию на 24 декабря перечислил в госбюджет 2,230 млрд. манатов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) по состоянию на 24 декабря выполнил годовой прогноз на 123,19%, обеспечив выплату в госбюджет таможенных налогов и пошлин в объеме 2,230 млрд. манатов, против прогноза в 1,810 млрд. манатов на 2016 год.

    Как сообщили Report в ГТК, это на 637,8 млн. манатов или 40,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

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