Государственный таможенный комитет перевыполнил годовой прогноз на 23%

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) по состоянию на 24 декабря выполнил годовой прогноз на 123,19%, обеспечив выплату в госбюджет таможенных налогов и пошлин в объеме 2,230 млрд. манатов, против прогноза в 1,810 млрд. манатов на 2016 год.

Как сообщили Report в ГТК, это на 637,8 млн. манатов или 40,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.