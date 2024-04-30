О нас

Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет

Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет В первом квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 30,7 млн манатов.
Финансы
30 апреля 2024 г. 13:03
Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет

В первом квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 30,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, 21,5 млн манатов ежеквартальных выплат были обеспечены за счет приватизации, а 9,2 млн манатов - за счет арендной платы, что соответственно в 2,45 раза и на 43,75% больше, чем год назад.

За отчетный период Госслужба провела 12 приватизационных аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций трех акционерных обществ, одно малое государственное предприятие, 169 транспортных средств.

За прошедшие три месяца было заключено 673 новых договора аренды, из которых 131 - на нежилые помещения, а 542 - на земельные участки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 2 dəfə artırıb

Самое читаемое

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
ВидеоПровокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана
23 апреля 2024 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi