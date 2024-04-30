Госслужба по вопросам имущества вдвое увеличила выплаты в бюджет

В первом квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 30,7 млн манатов.

В первом квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики перечислила в государственный бюджет 30,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, 21,5 млн манатов ежеквартальных выплат были обеспечены за счет приватизации, а 9,2 млн манатов - за счет арендной платы, что соответственно в 2,45 раза и на 43,75% больше, чем год назад.

За отчетный период Госслужба провела 12 приватизационных аукционов, на которых были приватизированы пакеты акций трех акционерных обществ, одно малое государственное предприятие, 169 транспортных средств.

За прошедшие три месяца было заключено 673 новых договора аренды, из которых 131 - на нежилые помещения, а 542 - на земельные участки.