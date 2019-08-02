​Госнефтефонд разместил 93% средств в трех основных валютах

Инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 июля текущего года был равен его активам - 42 463,45 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, 54,6% активов размещены в долларах США, 34,1% - евро, 4,6% - британских фунтах стерлингов. Доля трех основных валют в инвестпортфеле равна 93,3%.

Доля австралийского доллара в портфеле составляет 0,6%, турецкой лиры –0,7%, российского рубля – 0,7%, корейского вона – 0,4%, китайского юаня –1,2%, японской иены - 1,6%, других валют – 1,5%.

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 71,1%. Доля акций в портфеле составляет 13,3%, недвижимого имущества 5,3%, золота – 10,3%.

Напомним, что активы Госнефтефонда увеличились на 10% с начала года.