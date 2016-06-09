​Госнефтефонд продал 29 банкам 50 млн. долларов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов. Эти средства проданы 29 коммерческим банкам, заявили в ГНФАР.

Как сообщили Report из банковских кругов, сделки проводились по средней цене 1,5122 AZN/USD.

По информации, на сегодняшнем аукционе реальный спрос коммерческих банков превысил фактическое предложение в 10 раз, достигнув 500 млн. долларов. Поэтому ожидается рост завтрашнего официального курса.

Напомним, что сегодня курс доллара составил 1,5084 AZN/USD. Ожидается, что курс продажи доллара на рынке наличной валюты превысит 1,53 AZN/USD. Официальный курс предположительно вырастет до запланированного на 14 июня очередного аукциона. Для стабилизации курса существует необходимость в увеличении объема продаж валюты на аукционе.