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Годовая инфляция в Азербайджане составила 13%

Годовая инфляция в Азербайджане составила 13% Индекс потребительских цен в январе текущего года по сравнению с январем 2021 года составил 112,5 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-117,1 %, непродовольственным товарам-105,9 %, платным услугам населению-111,1 %
Финансы
11 февраля 2022 г. 15:09
Годовая инфляция в Азербайджане составила 13%

Индекс потребительских цен в январе текущего года по сравнению с январем 2021 года составил 112,5 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,1 %, непродовольственным товарам -105,9 %, платным услугам населению - 111,1 %.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Отмечается, что индекс потребительских цен в январе этого года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%.

В январе этого года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 102,6% к показателю декабря прошлого года. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в месячном сравнении составил 100,8%. Индекс потребительских цен на платные услуги, оказанные населению в январе текущего года, по сравнению с декабрем прошлого года составил 101,0%.

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Версия на английском языке Annual inflation rate reaches 13% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 13 % olub

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