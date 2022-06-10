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Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,6 %

Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,6 % Индекс потребительских цен за январь-май текущего года по сравнению с январем-маем прошлого года составил 112,6 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-117,9 %, непродовольственным товарам-106,6 %, платным услугам населен
Финансы
10 июня 2022 г. 12:50
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,6 %

Индекс потребительских цен за январь-май текущего года по сравнению с январем-маем прошлого года составил 112,6 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,9 %, непродовольственным товарам- 106,6 %, платным услугам населению -110,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечается, что индекс потребительских цен в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, по сравнению с маем прошлого года -113,7%.

В мае 2022 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем и 120,2% по сравнению с маем предыдущего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7 %, по сравнению с маем предыдущего года- 107,1%.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 %, по сравнению с маем предыдущего года - 110,3%.

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Версия на английском языке Annual inflation rate makes up 12.6% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda illik inflyasiya 12,6 % təşkil edib

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