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Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,2 %

Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,2 % В январе-марте этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 112,2 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-117 %, по непродовольственным товарам-106,2 %, по пл
Финансы
12 апреля 2022 г. 13:19
Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,2 %

В январе-марте этого года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 112,2 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям-117 %, по непродовольственным товарам -106,2 %, по платным услугам населению -110,1%.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что в марте этого года индекс потребительских цен составил 101,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 112,1% по сравнению с мартом прошлого года.

В марте текущего года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 101,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 116,8% в годовом сравнении.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,8 %, по сравнению с мартом предыдущего года - 106,6%.

В марте текущего года индекс потребительских цен на платные услуги населению составил 100,8% по сравнению с предыдущим месяцем и 110% по сравнению с мартом прошлого года.

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Версия на английском языке Annual inflation rate makes up 12.2% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iilik inflyasiya 12,2 % təşkil edib

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