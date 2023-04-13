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Годовая инфляция в Азербайджане снизилась

Годовая инфляция в Азербайджане снизилась В январе-марте текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% по сравнению с январем-мартом 2022 года.
Финансы
13 апреля 2023 г. 17:23
Годовая инфляция в Азербайджане снизилась

В январе-марте текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане составил 113,8% по сравнению с январем-мартом 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по итогам января-февраля годовая инфляция составила 13,9%.

Отмечается, что индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 117,1%, непродовольственные товары - 112%, платные услуги населению – 110,6%.

В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 100,7% по сравнению с предыдущим месяцем и 113,6% по сравнению с мартом прошлого года.

В марте индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 101,3% по сравнению с февралем и 116,8% - по сравнению с мартом прошлого года, индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 111,6% - по сравнению с мартом прошлого года, а индекс потребительских цен по платным услугам населению составил 100,2% по сравнению с февралем и 110,8% - по сравнению с мартом прошлого года.

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