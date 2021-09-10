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Годовая инфляция в Азербайджане приближается к 5%

Годовая инфляция в Азербайджане приближается к 5% В январе-августе этого года индекс потребительских цен в Азербайджане к январю-августу 2020 года составил 104,8%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 105,4%, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению
Финансы
10 сентября 2021 г. 13:08
Годовая инфляция в Азербайджане приближается к 5%

В январе-августе этого года индекс потребительских цен в Азербайджане к январю-августу 2020 года составил 104,8%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - 105,4%, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению - 104,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В августе текущего года индекс потребительских цен составил 100,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 106,7% по сравнению с августом прошлого года.

В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 100,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и 107,8% по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен непродовольственные товары составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 105% по сравнению с августом прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в августе составил 100,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 106,4% по сравнению с августом прошлого года.

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