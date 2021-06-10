Годовая инфляция в Азербайджане превысила 4%

В январе-мае текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,2%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 104,8%, непродовольственным товарам - 103,8%,

В январе-мае текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 104,2%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 104,8%, непродовольственным товарам - 103,8%, платным услугам населению - 103,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, индекс потребительских цен в мае составил 100% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,9% по сравнению с маем прошлого года. В том числе в прошлом месяце индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 99,4% по сравнению с предыдущим месяцем и 105,2% по сравнению с маем прошлого года.

В прошлом месяце индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,4% по сравнению с маем прошлого года.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в мае составил 100,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 104,8% по сравнению с маем прошлого года.