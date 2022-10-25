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ГНФАР в этом году увеличил свои активы почти на 1%

ГНФАР в этом году увеличил свои активы почти на 1% В январе-сентябре этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) выросли на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45 386,4 млн долларов США.
Финансы
25 октября 2022 г. 19:38
ГНФАР в этом году увеличил свои активы почти на 1%

В январе-сентябре этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) выросли на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45 386,4 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

За 9 месяцев доходы бюджета ГНФАР составили 11 365,9 млн манатов, а бюджетные расходы - 6 566,9 млн манатов.

От реализации нефтегазовых соглашений в Фонд поступило 15 886,9 млн манатов, в том числе от реализации прибыльной нефти и газа - 15 106,2 млн манатов, от бонусных выплат - 768,7 млн ​​манатов, транзита - 7,2 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР из-за колебаний обменного курса составили 4 185,2 млн манатов.

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