ГНФАР в этом году увеличил свои активы почти на 1%

В январе-сентябре этого года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) выросли на 0,8% по сравнению с началом года и составили 45 386,4 млн долларов США.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
За 9 месяцев доходы бюджета ГНФАР составили 11 365,9 млн манатов, а бюджетные расходы - 6 566,9 млн манатов.
От реализации нефтегазовых соглашений в Фонд поступило 15 886,9 млн манатов, в том числе от реализации прибыльной нефти и газа - 15 106,2 млн манатов, от бонусных выплат - 768,7 млн манатов, транзита - 7,2 млн манатов.
Внебюджетные расходы ГНФАР из-за колебаний обменного курса составили 4 185,2 млн манатов.