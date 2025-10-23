ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестпортфеле до 6,7%
- 23 октября, 2025
- 12:19
Доля облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на конец сентября 2025 года составила 34,7%, что на 15,7 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.
Согласно информации, доля акций в инвестиционном портфеле ГНФАР сократилась с 26,2% до 25,8%.
В то же время доля золота увеличилась с 17,7% до 32,8%, а доля недвижимости выросла с 5,7% до 6,7%.
