    ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестпортфеле до 6,7%

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 12:19
    ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестпортфеле до 6,7%

    Доля облигаций и других инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на конец сентября 2025 года составила 34,7%, что на 15,7 процентных пункта (п.п.) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

    Согласно информации, доля акций в инвестиционном портфеле ГНФАР сократилась с 26,2% до 25,8%.

    В то же время доля золота увеличилась с 17,7% до 32,8%, а доля недвижимости выросла с 5,7% до 6,7%.

    Лента новостей