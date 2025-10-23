İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ARDNF investisiya portfelində daşınmaz əmlakın payını artırıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:59
    ARDNF investisiya portfelində daşınmaz əmlakın payını artırıb

    Bu ilin sentyabrın sonuna Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelində istiqrazlar və digər pul bazarı alətlərinin xüsusi çəkisi 34,7 % təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin ilk üç rübü ilə müqayisədə 15,7 faiz bəndi azdır.

    Əvəzində ARDNF investisiya portfelində səhmlərin payını 26,2 %-dan 25,8 %-ə azalıb.

    Qızılın payı 17,7 %-dən 32,8 %-ədək artıb, daşınmaz əmlakın payı isə 5,7 %-dan 6,7 %-ə qalxıb.

    ГНФАР увеличил долю недвижимости в инвестпортфеле до 6,7%
    SOFAZ increases share of real estate in investment portfolio

