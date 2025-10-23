ARDNF investisiya portfelində daşınmaz əmlakın payını artırıb
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 11:59
Bu ilin sentyabrın sonuna Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) investisiya portfelində istiqrazlar və digər pul bazarı alətlərinin xüsusi çəkisi 34,7 % təşkil edib.
Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin ilk üç rübü ilə müqayisədə 15,7 faiz bəndi azdır.
Əvəzində ARDNF investisiya portfelində səhmlərin payını 26,2 %-dan 25,8 %-ə azalıb.
Qızılın payı 17,7 %-dən 32,8 %-ədək artıb, daşınmaz əmlakın payı isə 5,7 %-dan 6,7 %-ə qalxıb.
