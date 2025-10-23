ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"
Финансы
- 23 октября, 2025
- 11:35
На 1 октября 2025 года 24,9% инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приходилось на облигации и другие финансовые инструменты с рейтингом "AAA", что на 34 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, ГНФАР усилил позиции в инструментах с рейтингами "AA" и "A" - их доля выросла с 20% до 36,7% и с 12,9% до 24,1% соответственно.
Доля активов с рейтингом "BBB" увеличилась с 7,9% до 13,6%, а доля инструментов неинвестиционного уровня - с 0,3% до 0,7%.
Последние новости
12:10
ГНФАР получил за 9 месяцев доход в $3,6 млрд от разработки блока АЧГЭнергетика
12:07
Минздрав: Случаев заражения ящуром среди населения не зафиксированоЗдоровье
12:06
Фото
В Бразилии принята Беленская декларация о роли прокуратур в борьбе с изменением климатаВнешняя политика
11:59
Фото
ANAMA обучит украинских саперовВнешняя политика
11:57
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от АлматыВ регионе
11:43
В Челябинской области объявлен траур после взрыва на заводе в Копейске - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
11:39
Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР достигла почти 68%Финансы
11:35
СК Армении: 13 человек арестованы по делу о массовых беспорядках в ГюмриВ регионе
11:35