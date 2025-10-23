Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    ГНФАР увеличил долю инвестиций в инструменты с рейтингом "AA" и "A"

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 11:35
    На 1 октября 2025 года 24,9% инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) приходилось на облигации и другие финансовые инструменты с рейтингом "AAA", что на 34 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, ГНФАР усилил позиции в инструментах с рейтингами "AA" и "A" - их доля выросла с 20% до 36,7% и с 12,9% до 24,1% соответственно.

    Доля активов с рейтингом "BBB" увеличилась с 7,9% до 13,6%, а доля инструментов неинвестиционного уровня - с 0,3% до 0,7%.

    Лента новостей