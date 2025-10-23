İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    ARDNF "AA" və "A" reytinqli alətlərdən ibarət investisiya portfelini artırıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:14
    ARDNF AA və A reytinqli alətlərdən ibarət investisiya portfelini artırıb

    Bu ilin oktyabrın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarı alətləri üzrə investisiya portfelinin 24,9 %-i "AAA" reytinqli olub.

    Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir. Bu, 2024-cü ilin oktyabrın 1-nə nisbətən 34 faiz bəndi azdır.

    Məlumata görə, ARDNF "AA" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisini 20 %-dan 36,7 %-ə, "A" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisini isə 12,9 %-dən 24,1 %-ə qaldırıb.

    Hesabat dövründə Fondun investisiya portfelində "BBB" reytinqli alətlərin payı artaraq 7,9 %-dən 13,6 %-də çatıb. Qeyri-investisiya dərəcəli alətlərin xüsusi çəkisi isə 0,3 %-dən 0,7 %-ə artıb.

