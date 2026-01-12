ГНФАР сократит расходы на оплату труда и управление в 2026г

Расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на зарплаты и управление в 2026 году составят 41,9 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2026 год.

Согласно документу, по сравнению с предыдущим годом расходы Фонда на оплату труда и управление сокращены на 1,8 млн манатов. Снижение показателя связано с оптимизацией общих расходов Фонда, а также с уменьшением трансфертов в государственный бюджет.

В Счетной палате отмечают, что к управленческим расходам относятся заработная плата сотрудников, социальные отчисления, административные и операционные затраты. Меры по экономии по этим направлениям были учтены при формировании бюджета Фонда на 2026 год.