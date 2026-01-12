İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ARDNF-in əmək və idarəetmə xərcləri azaldılıb

    Maliyyə
    • 12 yanvar, 2026
    • 11:40
    ARDNF-in əmək və idarəetmə xərcləri azaldılıb

    Bu il Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) əməkhaqqı və idarəetmə xərcləri 41,9 milyon manat təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının ARDNF-in 2026-cı il büdcəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, ötən illə müqayisədə Fondun əməkhaqqı və idarəetmə xərcləri 1,8 milyon manat azaldılıb. Bu, Fondun ümumi xərclərinin optimallaşdırılması və dövlət büdcəsinə transfertlərin aşağı salınması fonunda həyata keçirilib.

    Hesablama Palatası qeyd edir ki, idarəetmə xərclərinə əməkhaqları, sosial ayırmalar, inzibati və əməliyyat xərcləri daxildir və bu istiqamətdə qənaət tədbirləri 2026-cı il büdcə layihəsində nəzərə alınıb.

