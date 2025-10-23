ГНФАР снизил продажу валюты более чем на 24%

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил продажу валюты на $4 млрд 350,3 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, это на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.