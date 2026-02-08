Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже

    Внутренняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 09:48
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже

    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже.

    Как сообщает Report, мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Этот памятник, расположенный в центре Гянджи, воплощает портально-купольные традиции средневековой азербайджанской архитектуры, лаконичные и выразительные художественно-конструктивные особенности.

    В завершение Лейле Алиевой и Алене Алиевой был преподнесен в дар Священный Коран.

    Отметим, что мечеть была восстановлена в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева.

    Лента новостей