Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже
Внутренняя политика
- 08 февраля, 2026
- 09:48
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в Гяндже.
Как сообщает Report, мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Этот памятник, расположенный в центре Гянджи, воплощает портально-купольные традиции средневековой азербайджанской архитектуры, лаконичные и выразительные художественно-конструктивные особенности.
В завершение Лейле Алиевой и Алене Алиевой был преподнесен в дар Священный Коран.
Отметим, что мечеть была восстановлена в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева.
