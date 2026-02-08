Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в центре STEAM и полной средней школе номер 37 в Гяндже

Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в центре STEAM, действующем в Гянджинском лицее с углубленным изучением физики, математики и информатики и полной средней школе номер 37 города Гянджа.

Как сообщает Report, во время ознакомления с центром было проинформировано, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в азербайджанских школах начата широкая реализация проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Отмечалось, что центр STEAM функционирует с 2021 года в составе лицея. Центр рассчитан на все возрастные группы. Здесь осуществляют деятельность направления Robotics, Art, Science, STEAM Kids, CNC и 3D-печать, мехатроника и дроны.

Было доведено до сведения, что созданными в Центре возможностями пользуются не только указанное учебное заведение, а также учащиеся и педагоги других школ региона. Каждый учебный год свыше 1000 учащихся принимают участие в тренингах в Центре по различным модулям.

Отметим, что основной целью проекта STEAM, внедрение которого началось в 2019 году, является формирование у учащихся навыков критического и творческого мышления, сотрудничества и других компетенций, создание условий для обучения через творческий процесс, а также объединение предметов не в разрозненном виде, а в рамках единой модели изучения, основанной на их применении в реальном мире.

Затем Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 37 города Гянджа, которая была капитально отремонтирована Фондом Гейдара Алиева.

Отмечалось, что здание средней школы номер 37 Кяпазского района города Гянджа, построенное в 1969 году, за прошедшие годы устарело и пришло в непригодное для эксплуатации состояние. В ноябре 2024 года Фонд Гейдара Алиева приступил к капитальному ремонту школы, рассчитанной на 724 учащихся.

Учебное заведение состоит из одного трехэтажного корпуса и трех двухэтажных корпусов. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

В здании школы имеются учебные классы, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, медицины, музыки, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы, а также открытая спортивная площадка.

На прилегающей территории учебного заведения проведены работы по благоустройству и озеленению, уложено асфальтовое покрытие, высажены декоративные кустарники и деревья.

В ходе посещения 50 детям различных возрастных групп были подарены велосипеды, а также средства безопасности. Основной целью социальной акции, проведенной при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, является создание условий для более эффективного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, повышение их интереса к спорту и здоровому образу жизни, стимулирование школьников к физической активности, а также популяризация использования велосипеда как экологически чистого средства передвижения.