ARDNF valyuta satışını 24 %-dən çox azaldıb
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 10:29
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 4 milyard 350,3 milyon ABŞ dolları məbləğində valyuta satışı həyata keçirib.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,3 % azdır.
