    ARDNF valyuta satışını 24 %-dən çox azaldıb

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:29
    ARDNF valyuta satışını 24 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 4 milyard 350,3 milyon ABŞ dolları məbləğində valyuta satışı həyata keçirib.

    "Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,3 % azdır.

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu valyuta
