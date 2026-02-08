Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме в Гяндже

    Внутренняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 09:30
    Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме в Гяндже

    Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме номер 4 в Гяндже.

    Как сообщает Report, в ходе посещения было подробно проинформировано о деятельности детского дома. Отмечалось, что детский дом номер 4 оказывает услуги детям в возрасте от 3 до 18 лет, потерявшим родителей или лишенным родительской опеки. В настоящее время в детском доме воспитываются 64 ребенка. Им предоставляются социально-бытовые, социально-психологические, медико-социальные, социально-педагогические и социально-правовые услуги.

    Было отмечено, что в 2012 году учреждение было отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Фонд постоянно уделяет внимание воспитанникам детского дома, регулярно организует здесь для них праздники и развлекательные мероприятия.

    Фото
