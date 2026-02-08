Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме в Гяндже
Внутренняя политика
- 08 февраля, 2026
- 09:30
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме номер 4 в Гяндже.
Как сообщает Report, в ходе посещения было подробно проинформировано о деятельности детского дома. Отмечалось, что детский дом номер 4 оказывает услуги детям в возрасте от 3 до 18 лет, потерявшим родителей или лишенным родительской опеки. В настоящее время в детском доме воспитываются 64 ребенка. Им предоставляются социально-бытовые, социально-психологические, медико-социальные, социально-педагогические и социально-правовые услуги.
Было отмечено, что в 2012 году учреждение было отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Фонд постоянно уделяет внимание воспитанникам детского дома, регулярно организует здесь для них праздники и развлекательные мероприятия.
Последние новости
09:48
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили мечеть Шаха Аббаса в ГянджеВнутренняя политика
09:30
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в детском доме в ГянджеВнутренняя политика
09:14
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали в центре STEAM и полной средней школе номер 37 в ГянджеВнутренняя политика
09:03
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью Национального героя Натигa ГасымоваВнутренняя политика
08:57
В Португалии пройдет второй тур президентских выборовДругие страны
08:28
ВСУ: Отключение Starlink изменило ситуацию на фронтеДругие страны
08:06
Левандовски повторил достижение Месси и РоналдуФутбол
07:39
Ученые раскрыли молекулярный секрет прочности паучьего шелкаЭто интересно
07:22