    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 12:25
    ГНФАР полностью исполнил бюджетные обязательства за 9 месяцев

    За январь-сентябрь текущего года трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет составили 10 млрд 860,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Напомним, что в этом году ГНФАР должен перечислить в бюджет 14 млрд 481 млн манатов. Таким образом, платеж за 9 месяцев полностью исполнен.

