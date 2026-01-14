Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Израиль могут создать совместный центр искусственного осеменения

    АПК
    • 14 января, 2026
    • 19:43
    Азербайджан и Израиль обсудили возможности создания совместного центра искусственного осеменения.

    Как передает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов написал в соцсети X.

    "В рамках визита в Израиль мы посетили ряд стратегически важных предприятий, занимающих ведущие позиции в агропромышленном секторе страны. Мы побывали на ферме, принадлежащей общинам Кибуц, с производственной мощностью 12 тысяч тонн молока в год, а также крупнейший израильский центр искусственного осеменения (СИОН) и современное молокоперерабатывающее предприятие, обеспечивающее значительную часть населения страны молочными продуктами", - заявил министр.

    По его словам, им была предоставлена подробная информация о модели работы этих предприятий, механизмах производства и управления, инновационных технологиях, применяемых для обеспечения высокой продуктивности, генетической селекции и цифровых решениях в животноводстве:

    "В рамках встреч мы обсудили вопросы обмена лучшими международными практиками, возможности создания совместного центра искусственного осеменения в Азербайджане, а также развития технических знаний и потенциала специалистов в данной сфере. Кроме того, был проведен подробный обмен мнениями о механизмах государственной поддержки, возможностях для инвестиций и регулирующих рамках в молочной промышленности.

    Я верю, что визит сыграет важную роль с точки зрения повышения продуктивности в аграрной сфере, организации конкурентоспособного производства и углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем".

    Азербайджан Израиль искуственное осеменение агросектор
    Azərbaycan və İsrail birgə süni mayalanma mərkəzi yarada bilər
    Azerbaijan, Israel mull establishing joint artificial insemination center

    

