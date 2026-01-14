Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Египта Аббасом Арагчи и Бадром Абдель Аты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале главы МИД Ирана.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о региональных и международных событиях, а также о двусторонних отношениях.

Арагчи сообщил египетскому коллеге о ситуации в Иране на фоне акций протеста. По его утверждению, мирные протесты вылились в беспорядки из-за внешнего вмешательства, которые заинтересованы в наведении хаоса в исламской республике.

Глава МИД Египта выразил сожаление в связи с событиями в Иране, подчеркнув важность тесных консультаций и сотрудничества стран региона для укрепления общей стабильности и безопасности.