    14 января, 2026
    20:37
    Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

    Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Египта Аббасом Арагчи и Бадром Абдель Аты.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале главы МИД Ирана.

    Согласно информации, стороны обменялись мнениями о региональных и международных событиях, а также о двусторонних отношениях.

    Арагчи сообщил египетскому коллеге о ситуации в Иране на фоне акций протеста. По его утверждению, мирные протесты вылились в беспорядки из-за внешнего вмешательства, которые заинтересованы в наведении хаоса в исламской республике.

    Глава МИД Египта выразил сожаление в связи с событиями в Иране, подчеркнув важность тесных консультаций и сотрудничества стран региона для укрепления общей стабильности и безопасности.

