Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность
В регионе
- 14 января, 2026
- 20:37
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Египта Аббасом Арагчи и Бадром Абдель Аты.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в телеграм-канале главы МИД Ирана.
Согласно информации, стороны обменялись мнениями о региональных и международных событиях, а также о двусторонних отношениях.
Арагчи сообщил египетскому коллеге о ситуации в Иране на фоне акций протеста. По его утверждению, мирные протесты вылились в беспорядки из-за внешнего вмешательства, которые заинтересованы в наведении хаоса в исламской республике.
Глава МИД Египта выразил сожаление в связи с событиями в Иране, подчеркнув важность тесных консультаций и сотрудничества стран региона для укрепления общей стабильности и безопасности.
Последние новости
21:00
В Азербайджане назначен новый замминистра экономикиФинансы
20:55
СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часовДругие страны
20:49
Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город ШушаИнфраструктура
20:37
Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасностьВ регионе
20:22
Фото
В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию АзербайджанаВнешняя политика
20:19
Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза ФранцииДругие страны
20:06
Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для регионаВнешняя политика
20:06
ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорееДругие страны
19:53