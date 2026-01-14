Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 20:22
    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Аккаунт Palitra в соцсети Facebook, публикующий необоснованные посты о государственных учреждениях Азербайджана, и связанная с ним страница "palitranews1" в TikTok принадлежат гражданам Армении.

    Как сообщает Report, упомянутый аккаунт используется лицами по имени Эдгар Газарян и Ольга Смбатян, проживающими по адресу: город Ереван, проспект В.Саргсяна, дом 6.

    При изучении указанных страниц в соцсетях выяснилось, что аккаунт Palitra не содержит каких-либо самостоятельных аналитических материалов или исследований. В нем размещаются заимствованные с других ресурсов публикации, носящие выраженно дискредитирующий характер и направленные против государственной политики Азербайджана.

    В связи с этим возникла необходимость проведения проверки деятельности блогеров и ютуберов, распространяющих дезинформационные материалы, представленные на аккаунте Palitra, а также занимающихся антиазербайджанской пропагандой. Не исключается, что за данной группой может стоять ряд лиц в Армении. Подобные действия свидетельствуют о том, что, несмотря на публичные заявления о приверженности мирному процессу, Армения, к сожалению, не отказалась от информационных и иных операций, направленных против Азербайджана.

    Palitra Армения соцсети дискредитация
    Фото
    Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı ləkələməyə yönələn Ermənistan vətəndaşlarına məxsus hesablar aşkarlanıb

    Последние новости

    21:00

    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Финансы
    20:55

    СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов

    Другие страны
    20:49

    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Инфраструктура
    20:37

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

    В регионе
    20:22
    Фото

    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Внешняя политика
    20:19

    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Другие страны
    20:06

    Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для региона

    Внешняя политика
    20:06

    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Другие страны
    19:53

    Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с Турцией

    Другие страны
    Лента новостей