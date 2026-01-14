Метсола призвала к жестким санкциям против поддерживающих иранский режим
- 14 января, 2026
- 19:35
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала к более жестким санкциям против тех, кто поддерживает иранский режим путем насилия, убийств и репрессий.
Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в соцсети X.
Метсола отметила, что для Европы настало время действовать решительно.
"Пришло время наконец признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Пришло время свободы в Иране", - отметила она.
