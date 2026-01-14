Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 19:35
    Метсола призвала к жестким санкциям против поддерживающих иранский режим

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала к более жестким санкциям против тех, кто поддерживает иранский режим путем насилия, убийств и репрессий.

    Как сообщает Report, об этом она написала на своей странице в соцсети X.

    Метсола отметила, что для Европы настало время действовать решительно.

    "Пришло время наконец признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Пришло время свободы в Иране", - отметила она.

    Роберта Метсола Европарламент Иран иранский режим санкции
    Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edib
    Metsola calls for stronger sanctions against 'those sustaining the Iranian regime'

