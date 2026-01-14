İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edib

    Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edib

    Zorakılıq, qətllər və repressiyalar yolu ilə İran rejimini ayaqda saxlayanlara qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiq olunmasının vaxtıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, Avropa üçün qətiyyətlə hərəkətə keçmə zamanıdır:

    "İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun nəhayət terror təşkilatı kimi tanınmasının vaxtıdır. İranda azadlığın vaxtıdır".

    Metsola calls for stronger sanctions against 'those sustaining the Iranian regime'

