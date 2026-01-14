Avroparlamentin sədri İran hakimiyyətini dəstəkləyənlərə qarşı sanksiya çağırışı edib
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 19:03
Zorakılıq, qətllər və repressiyalar yolu ilə İran rejimini ayaqda saxlayanlara qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiq olunmasının vaxtıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Parlamentinin sədri Roberta Metsola "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Avropa üçün qətiyyətlə hərəkətə keçmə zamanıdır:
"İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun nəhayət terror təşkilatı kimi tanınmasının vaxtıdır. İranda azadlığın vaxtıdır".
If not now, then when?— Roberta Metsola (@EP_President) January 14, 2026
It's time for Europe to act decisively.
It’s time for stronger sanctions against those sustaining the Iranian regime through violence, killings and repression.
It’s time for the Islamic Revolutionary Guard Corps to finally be designated as a terrorist… pic.twitter.com/zqtBZo1BMW
