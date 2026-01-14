ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее
Другие страны
- 14 января, 2026
- 20:06
Палестинские фракции, включая движение ХАМАС, призвали к скорейшему запуску работы Палестинского национального комитета по послевоенному управлению сектором Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно по итогам встречи представителей палестинских движений в Каире.
"Мы поддерживаем усилия посредников по формированию Палестинского национального комитета, который будет осуществлять управление Газой на переходный период, и призываем обеспечить все условия, чтобы этот административный орган смог начать свою деятельность незамедлительно", - говорится в коммюнике, принятом после переговоров.
Последние новости
20:06
Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для регионаВнешняя политика
20:06
ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорееДругие страны
19:53
Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с ТурциейДругие страны
19:43
Фото
Азербайджан и Израиль могут создать совместный центр искусственного осемененияАПК
19:35
Метсола призвала к жестким санкциям против поддерживающих иранский режимДругие страны
19:25
В Баку задержан подозреваемый в продаже подделок брендовых часовПроисшествия
19:16
Мнение
Азербайджан подключился к диалогу по энергобезопасности на форуме Ayder в РизеВ регионе
19:09
Арагчи сообщил Фидану, что в протестах в Иране наблюдается иностранный след - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:52