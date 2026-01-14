ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

Палестинские фракции, включая движение ХАМАС, призвали к скорейшему запуску работы Палестинского национального комитета по послевоенному управлению сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно по итогам встречи представителей палестинских движений в Каире.

"Мы поддерживаем усилия посредников по формированию Палестинского национального комитета, который будет осуществлять управление Газой на переходный период, и призываем обеспечить все условия, чтобы этот административный орган смог начать свою деятельность незамедлительно", - говорится в коммюнике, принятом после переговоров.