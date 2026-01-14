Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 20:06
    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Палестинские фракции, включая движение ХАМАС, призвали к скорейшему запуску работы Палестинского национального комитета по послевоенному управлению сектором Газа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно по итогам встречи представителей палестинских движений в Каире.

    "Мы поддерживаем усилия посредников по формированию Палестинского национального комитета, который будет осуществлять управление Газой на переходный период, и призываем обеспечить все условия, чтобы этот административный орган смог начать свою деятельность незамедлительно", - говорится в коммюнике, принятом после переговоров.

    ХАМАС Палестина cектор Газа Палестинский национальный комитет Каир

    Последние новости

    20:06

    Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для региона

    Внешняя политика
    20:06

    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Другие страны
    19:53

    Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с Турцией

    Другие страны
    19:43
    Фото

    Азербайджан и Израиль могут создать совместный центр искусственного осеменения

    АПК
    19:35

    Метсола призвала к жестким санкциям против поддерживающих иранский режим

    Другие страны
    19:25

    В Баку задержан подозреваемый в продаже подделок брендовых часов

    Происшествия
    19:16
    Мнение

    Азербайджан подключился к диалогу по энергобезопасности на форуме Ayder в Ризе

    В регионе
    19:09

    Арагчи сообщил Фидану, что в протестах в Иране наблюдается иностранный след - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:52

    Мэтью Брайза: TRIPP позволит Азербайджану стать ключевым звеном важного транзитного коридора

    В регионе
    Лента новостей