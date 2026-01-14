Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции
Другие страны
14 января, 2026
20:19
Французские фермеры, протестующие против торгового соглашения ЕС с Южноамериканским объединением MERCOSUR, проникли на территорию Министерства сельского хозяйства в Париже.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Они считают, что правительство недостаточно сделало для защиты интересов национального аграрного сектора. Манифестанты скандируют лозунги против соглашения и в поддержку французских фермеров.
Акция прошла накануне голосования в парламенте по резолюциям о недоверии правительству, которое оппозиция обвиняет в попустительстве соглашению ЕС с MERCOSUR.
Полиция пытается оттеснить протестующих с территории правительственного квартала.
