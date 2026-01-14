Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 20:19
    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Французские фермеры, протестующие против торгового соглашения ЕС с Южноамериканским объединением MERCOSUR, проникли на территорию Министерства сельского хозяйства в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Они считают, что правительство недостаточно сделало для защиты интересов национального аграрного сектора. Манифестанты скандируют лозунги против соглашения и в поддержку французских фермеров.

    Акция прошла накануне голосования в парламенте по резолюциям о недоверии правительству, которое оппозиция обвиняет в попустительстве соглашению ЕС с MERCOSUR.

    Полиция пытается оттеснить протестующих с территории правительственного квартала.

    Франция фермеры Протесты во Франции MERCOSUR Министерство сельского хозяйства
    Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublar

    Последние новости

    21:00

    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Финансы
    20:55

    СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов

    Другие страны
    20:49

    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Инфраструктура
    20:37

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

    В регионе
    20:22
    Фото

    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Внешняя политика
    20:19

    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Другие страны
    20:06

    Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для региона

    Внешняя политика
    20:06

    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Другие страны
    19:53

    Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с Турцией

    Другие страны
    Лента новостей