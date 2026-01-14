Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublar
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 20:35
Fransalı fermerlər Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Cənubi Amerika ümumi bazarı (MERCOSUR) arasında ticarət sazişinə qarşı etiraz çərçivəsində Parisdəki Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Fermerlər hesab edirlər ki, hökumət milli aqrar sektorun maraqlarını qorumaq üçün kifayət qədər səy göstərməyib. Nümayişçilər sazişə qarşı şüarlar səsləndirirlər və fransalı fermerlərə dəstək verirlər.
Aksiya parlamentdə hökumətə etimadsızlıq qətnamələri üzrə səsvermə ərəfəsində keçirilib. Müxalifət hökuməti Avropa İttifaqı ilə MERCOSUR arasındakı sazişə göz yummaqda ittiham edir.
Polis etirazçıları hökumət qurumunun ərazisindən uzaqlaşdırmağa çalışır.
Son xəbərlər
20:53
İqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin edilibMaliyyə
20:35
Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublarDigər ölkələr
20:29
Foto
"Sportsman" jurnalı ötən ilin ən yaxşıları nominasiyası üzrə qalibləri mükafatlandırıbFərdi
20:26
AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
20:23
HƏMAS: Qəzza üzrə idarəetmə komitəsi mümkün qədər tez işə başlamalıdırDigər ölkələr
20:09
Foto
Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı ləkələməyə yönələn Ermənistan vətəndaşlarına məxsus hesablar aşkarlanıbXarici siyasət
20:08
İran və Misir XİN başçıları regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblərRegion
20:06
AFFA ilə FIFA arasında lisenziya müqaviləsi imzalanıbFutbol
20:05