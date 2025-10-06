İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ARDNF 9 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:02
    ARDNF 9 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Neft Fondundan (ARDNF) dövlət büdcəsinə transfertlər 10 milyard 860,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il ARDNF büdcəyə 14 milyard 481 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 9 aylıq ödəniş tam icra edilib.

